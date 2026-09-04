Gremio no solo celebró la eliminación de su clásico rival, sino que decidió ponerle música a la fiesta. Tras imponerse por 3-1 ante Internacional en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil, el estadio Arena do Gremio comenzó a reproducir un vals como una provocación directa al ‘Colorado’ y sus 15 años sin conquistar un título de gran relevancia.

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La broma no fue casual. El vals de quinceañera hizo referencia a la sequía que atraviesa Internacional desde 2011, cuando conquistó la Recopa Sudamericana, último trofeo internacional o nacional de gran importancia que figura en su palmarés. Mientras la música sonaba por los altavoces, los hinchas de Gremio festejaron la clasificación y el momento rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En la cancha, el equipo del peruano Erick Noriega fue contundente. Carlos Vinícius marcó dos goles y Krovinović completó la goleada, mientras que Vitinho descontó para Internacional. Después del empate 0-0 en el partido de ida disputado en el Beira-Rio, el 3-1 permitió a Gremio sellar su clasificación a las semifinales de la Copa de Brasil.

Gremio eliminó a Inter de Porto Alegre en los cuartos de final de la Copa de Brasil y en el estadio todos se pusieron a bailar el vals para cargar a su clásico rival. ¿El motivo? Se cumplen 15 años del último título del Colorado. 😂🇧🇷 pic.twitter.com/P6wXiikA1M — TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2026

La celebración, sin embargo, no terminó con el vals. La mascota de Gremio también se sumó a la burla bailando sobre el césped, mientras el club continuó con las provocaciones en sus redes sociales. Una de las publicaciones más comentadas estuvo acompañada por el mensaje: “Hummm… qué delicia de clasificación”, junto con fresas y referencias a la eliminación de su eterno rival.

La noche terminó con máxima tensión. Después del pitazo final se produjeron discusiones y empujones entre integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos, y la situación continuó en el túnel de acceso a los vestuarios. Pero mientras Internacional se marchaba eliminado, en las tribunas del Arena do Gremio seguía sonando la música de una celebración que convirtió los 15 años sin títulos importantes de su rival en la burla más viral del clásico de Porto Alegre.

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