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Resumen

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El triunfo 3-1 sobre Internacional clasificó a Gremio de Erick Noriega a las semifinales de la Copa de Brasil. (Foto: Agencias)
El triunfo 3-1 sobre Internacional clasificó a Gremio de Erick Noriega a las semifinales de la Copa de Brasil. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Gremio no solo celebró la eliminación de su clásico rival, sino que decidió ponerle música a la fiesta. Tras imponerse por 3-1 ante Internacional en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil, el estadio Arena do Gremio comenzó a reproducir un vals como una provocación directa al ‘Colorado’ y sus 15 años sin conquistar un título de gran relevancia.

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