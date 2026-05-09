Por Rogger Fernández

Ver vs EN VIVO HOY con : mira la transmisión del partido en el Arena do Gremio por la jornada 14 del . ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 10 de mayo de 2026, a las 5:30 p.m. (hora peruana), que son las 7:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 4:30 PM de México y las 12:30 M de España. ¿Dónde ver? Premiere, Globoplay y Zapping pasan el partido en Brasil. Mientras que en Perú y Sudamérica transmite Zapping por streaming. No recomendamos ver partidos por internet en páginas poco confiables.

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