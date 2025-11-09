Ver Gremio vs. Fortaleza EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Arena Castelao por una nueva fecha del Brasileirao . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 9 de noviembre de 2025, a las 6:30 p.m. (hora peruana), que son las 8:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile; las 5:30 PM de México y la 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? Zappin, Amazon Prime y Claro TV pasan en Brasil, mientras que en Estados Unidos se podrá ver por Fanatiz. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.