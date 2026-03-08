Gremio vs. Internacional protagonizan una nueva edición del Clásico de Porto Alegre por la final de vuelta del Torneo Gaúcho 2026. Recordemos que el ‘Tricolor’ venció a su clásico rival por 3-0 en el partido inicia, por lo que se erige como el principal candidato para coronarse campeón.

El partido se jugará este domingo 8 de marzo de 2026 en el Estadio Beira-Rio. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para uno de los clásicos más tradicionales del fútbol brasileño.

¿A qué hora juegan Gremio vs. Internacional?

El Clásico de Porto Alegre entre Gremio vs. Internacional comenzará a las 4:00 PM (hora peruana).

Horarios en otros países:

México: 3:00 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 4:00 PM

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 6:00 PM

Estados Unidos (ET): 5:00 PM

¿Dónde ver Gremio vs. Internacional EN VIVO?

La transmisión del partido Gremio vs. Internacional estará disponible en Canal 5 (TV abierta) y TUDN en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de la plataforma ViX Premium.

¿Qué canal transmite Gremio vs. Internacional EN VIVO por Torneo Gaúcho?

País Horarios Canal TV Streaming Brasil 6:00 p.m. Premiere, Claro TV, Sky+ Globoplay, Zapping Estados Unidos 5:00 p.m. - Premiere

Horario, canal TV y dónde ver Gremio vs. Internacional

Fecha : Domingo 8 de marzo del 2026.

: Domingo 8 de marzo del 2026. Partido : Gremio vs. Internacional

: Gremio vs. Internacional Horario : 6:00 p.m. hora de Brasil.

: 6:00 p.m. hora de Brasil. Canal : Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

: Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play Estadio: Estadio Beira-Rio.