La selección brasileña llega al Mundial 2026 con nuevas expectativas bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti. El pentacampeón del mundo desea volver a la gloria tras 24 años de sequía en el máximo torneo a nivel de selecciones.

Y este viernes 5 de diciembre, en Washington se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, donde la selección de Panamá estaba en el Bombo 3, de esta manera, los panameños tendrán que tener un rendimiento sobresaliente para lograr su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo que se disputará en México, USA y Canadá.

Grupo XXXX del Mundial 2026 con Brasil

Brasil XXX XXX XXX

¿Contra quién juega la selección Brasil en el Mundial 2026

La selección de Brasil cayó en el Grupo XXX del Mundial 2026, donde tendrá como rivales a las selecciones de XXX, XXX y XXX.

¿Cuándo debuta la Selección Brasil en el Mundial 2026?

La Selección Brasil pertenece al grupo XXXX del Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio al 19 de julio del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La fecha de su debut aún no está confirmada, ya que el fixture recién será sorteado este sábado 6 de diciembre.

Bombos del sorteo del Mundial 2026

La FIFA hizo oficial los cuatro bombos en los que estarán divididos los 48 equipos clasificados al Mundial 2026, además de las reglas del sorteo que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.

Bombo 1: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

España, Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2.