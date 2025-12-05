Ecuador llega al Mundial 2026 con un proyecto maduro, un plantel joven pero experimentado y la convicción de que puede competir de igual a igual ante cualquier rival. La Tri quedó ubicada en un grupo exigente, donde cada partido demandará intensidad física, enfoque absoluto y una clara propuesta ofensiva. Lejos de intimidarse, el equipo ecuatoriano asume el reto con confianza, respaldado por una generación que ha demostrado personalidad en escenarios de máxima presión.

Y este viernes 5 de diciembre, en Washington se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, donde la selección de Ecuador estaba en el Bombo 2, de esta manera, tiene la prioridad futbolísticiamente para clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo que se disputará en México, USA y Canadá.

Grupo XXXX del Mundial 2026 con Ecuador

XXX Ecuador XXX XXX

¿Contra quién juega la selección Ecuador en el Mundial 2026

La selección Ecuador cayó en el Grupo XXX del Mundial 2026, donde tendrá como rivales a las selecciones de XXX, XXX y XXX.

¿Cuándo debuta la Selección Ecuador en el Mundial 2026?

La Selección Ecuador pertenece al grupo XXXX del Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio al 19 de julio del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La fecha de su debut aún no está confirmada, ya quel el fixture recién será sorteado este sábado 6 de diciembre.

Bombos del sorteo del Mundial 2026

La FIFA hizo oficial los cuatro bombos en los que estarán divididos los 48 equipos clasificados al Mundial 2026, además de las reglas del sorteo que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.

Bombo 1: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

España, Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2.