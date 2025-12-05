La selección de Estados Unidos es una de las anfitrionas del Mundial 2026, por segunda vez en su historia (anteriormente en 1994). Los norteamericanos tienen todo preparado para hacer valer la localía y, con jugadores importantes en las más importantes ligas del mundo, esperan conseguir su primera estrella.

Y este viernes 5 de diciembre, en Washington se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, donde la selección de Estados Unidos estaba en el Bombo 1; sin embargo, deberá tener un rendimiento regular para lograr clasificar a la siguiente fase de la Copa del Mundo que se disputará en México, USA y Canadá.

Grupo D del Mundial 2026 con Estados Unidos

Estados Unidos Paraguay Australia Repechaje

¿Contra quién juega la selección Estados Unidos en el Mundial 2026

La selección de Estados Unidos cayó en el Grupo D del Mundial 2026, donde tendrá como rivales a las selecciones de Paraguay, Australia y XXX.

¿Cuándo debuta la Selección Estados Unidos en el Mundial 2026?

La Selección Estados Unidos pertenece al grupo Grupo D del Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio al 19 de julio del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La fecha de su debut aún no está confirmada, ya que el fixture recién será sorteado este sábado 6 de diciembre.

Bombos del sorteo del Mundial 2026

La FIFA hizo oficial los cuatro bombos en los que estarán divididos los 48 equipos clasificados al Mundial 2026, además de las reglas del sorteo que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.

Bombo 1: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

España, Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2