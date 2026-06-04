El Grupo H será sin duda una de las zonas más peleadas del Mundial de 2026. Con una Francia ya acostumbrada a estos certámenes, y como una de las principales contendoras al título, la fecha 1 iniciará el martes 16 de junio.

El grupo lo completan Senegal, campeona de África antes de su descalificación de la Confederación Africana de Fútbol; Irak obtuvo su boleto mundialista tras eliminar a Bolivia en el Repechaje; y Noruega, con un gran plantel, espera dar el golpe sobre la mesa.

Países del Grupo I

Francia

Senegal

Irak

Noruega

Fixture del Grupo I del Mundial 2026

Fecha 1 - Martes 16 de junio

14:00 | Francia vs. Senegal - MetLife Stadium

17:00 | Noruega vs. Irak - Gillette Stadium

Fecha 2 - Lunes 22 de junio

14:00 | Francia vs. Irak - Lincoln Financial Field

19:00 | Noruega vs. Senegal - MetLife Stadium

Fecha 3 - Viernes 26 de junio

14:00 | Senegal vs. Irak - BMO Field

14:00 | Francia vs. Noruega - Gillette Stadium

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

En el Perú, el Mundial 2026 podrá seguirse a través de DirecTV, que tendrá los derechos de transmisión del torneo, y también por su plataforma de streaming DGO. De esta manera, los hinchas podrán ver los partidos tanto en televisión como en dispositivos móviles, sin depender de una sola pantalla.

La propuesta busca acompañar el ritmo de un Mundial que será el más grande de la historia, con 48 selecciones y una cobertura global sin precedentes. Cada encuentro estará disponible en vivo, lo que permitirá seguir el torneo desde cualquier lugar y en cualquier momento.

¿Dónde ver los partidos del Grupo I en Latinoamérica?

En Latinoamérica, los partidos del Grupo B del Mundial 2026 (Canadá, Suiza, Bosnia y Catar) se podrán ver según el país, pero hay una opción regional que destaca: DSports (TV paga) y DGO (streaming), que transmitirán los 104 partidos completos del Mundial, incluyendo todos los del Grupo B.

Argentina: Telefe, TyC Sports, DSports y DGO.

Telefe, TyC Sports, DSports y DGO. Chile: Chilevisión, DSports y DGO.

Chilevisión, DSports y DGO. Colombia: Caracol TV, Canal RCN, DSports y DGO.

Caracol TV, Canal RCN, DSports y DGO. México: Televisa/TUDN, TV Azteca y ViX.

Televisa/TUDN, TV Azteca y ViX. Perú: América TV, DSports y DGO.

Resto de Sudamérica: en países como Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela también estarán disponibles DSports y DGO, además de señales locales con algunos partidos seleccionados.