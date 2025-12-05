Panamá llega al Mundial 2026 con la determinación de consolidar el crecimiento mostrado en los últimos años y demostrar que su presencia en la élite del fútbol ya no es una sorpresa, sino una realidad. La selección canalera quedó ubicada en un grupo desafiante, donde enfrentará a rivales de jerarquía que exigirán orden, disciplina y eficacia en cada presentación. Con un equipo renovado, mezcla de experiencia mundialista y talento emergente, Panamá apuesta por un juego intenso, un bloque compacto y transiciones rápidas que puedan marcar diferencias.

Y este viernes 5 de diciembre, en Washington se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, donde la selección de Panamá estaba en el Bombo 3, de esta manera, los panameños tendrán que tener un rendimiento sobresaliente para lograr su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo que se disputará en México, USA y Canadá.

Grupo XXXX del Mundial 2026 con Panamá

XXX XXX Panamá XXX

¿Contra quién juega la selección Panamá en el Mundial 2026

La selección Panamá cayó en el Grupo XXX del Mundial 2026, donde tendrá como rivales a las selecciones de XXX, XXX y XXX.

¿Cuándo debuta la Selección Panamá en el Mundial 2026?

La Selección Panamá pertenece al grupo XXXX del Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio al 19 de julio del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La fecha de su debut aún no está confirmada, ya quel el fixture recién será sorteado este sábado 6 de diciembre.

Bombos del sorteo del Mundial 2026

La FIFA hizo oficial los cuatro bombos en los que estarán divididos los 48 equipos clasificados al Mundial 2026, además de las reglas del sorteo que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.

España, Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2.