El Grupo L del Mundial de 2026 promete ser uno de los más entretenidos del certamen. Esta zona combina de todo, un campeón del mundo, un finalista, un habitual en los últimos años y un novato.

Inglaterra es la favorita para liderar el grupo, aún con la polémica convocatoria del entrenador Tuchel que dejó a varias estrellas fuera. Croacia buscará la clasificación a la siguiente fase y batallar con los ‘Tres Leones’. Ghana, una selección muy física, intentará meterse dentro de los clasificados. Por último, Panamá, en su segundo Mundial, espera suprar su rendimiento de hace cuatro años.

Países del Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Fixture del Grupo L del Mundial 2026

Fecha 1 - Miércoles 17 de junio

15:00 | Inglaterra vs. Croacia - Dallas Stadium

18:00 | Ghana vs. Panamá - Toronto Stadium

Fecha 2 - Lunes 22 de junio

15:00 | Inglaterra vs. Panamá - Boston Stadium

18:00 | Croacia vs. Ghana - Toronto Stadium

Fecha 3 - Sábado 27 de junio

15:00 | Croacia vs. Panamá - Seattle Stadium

15:00 | Ghana vs. Inglaterra - Dallas Stadium

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

En el Perú, el Mundial 2026 podrá seguirse a través de DirecTV, que tendrá los derechos de transmisión del torneo, y también por su plataforma de streaming DGO. De esta manera, los hinchas podrán ver los partidos tanto en televisión como en dispositivos móviles, sin depender de una sola pantalla.

La propuesta busca acompañar el ritmo de un Mundial que será el más grande de la historia, con 48 selecciones y una cobertura global sin precedentes. Cada encuentro estará disponible en vivo, lo que permitirá seguir el torneo desde cualquier lugar y en cualquier momento.

¿Dónde ver los partidos del Grupo L en Latinoamérica?

En Latinoamérica, los partidos del Grupo B del Mundial 2026 (Canadá, Suiza, Bosnia y Catar) se podrán ver según el país, pero hay una opción regional que destaca: DSports (TV paga) y DGO (streaming), que transmitirán los 104 partidos completos del Mundial, incluyendo todos los del Grupo B.

Argentina: Telefe, TyC Sports, DSports y DGO.

Telefe, TyC Sports, DSports y DGO. Chile: Chilevisión, DSports y DGO.

Chilevisión, DSports y DGO. Colombia: Caracol TV, Canal RCN, DSports y DGO.

Caracol TV, Canal RCN, DSports y DGO. México: Televisa/TUDN, TV Azteca y ViX.

Televisa/TUDN, TV Azteca y ViX. Perú: América TV, DSports y DGO.

Resto de Sudamérica: en países como Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela también estarán disponibles DSports y DGO, además de señales locales con algunos partidos seleccionados.