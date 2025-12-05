La selección de Uruguay la primera campeona, llega al Mundial 2026 con toda la ilusión de realizar un gran papel bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa. ‘Los Charrúas’ quedó en el Grupo H y tendrán a duros rivales que enfrentar.

Y este viernes 5 de diciembre, en Washington se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, donde la selección de Uruguay estaba en el Bombo 2; deberá tener un rendimiento regular para lograr clasificar a la siguiente fase de la Copa del Mundo que se disputará en México, USA y Canadá.

Grupo H del Mundial 2026 con Uruguay

España Cabo Verde Arabia Saudita Uruguay

¿Contra quién juega la selección Uruguay en el Mundial 2026

La selección de Uruguay cayó en el Grupo H del Mundial 2026, donde tendrá como rivales a las selecciones de España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

¿Cuándo debuta la Selección Uruguay en el Mundial 2026?

La Selección Estados Unidos pertenece al grupo Grupo H del Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio al 19 de julio del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La fecha de su debut aún no está confirmada, ya que el fixture recién será sorteado este sábado 6 de diciembre.

Bombos del sorteo del Mundial 2026

La FIFA hizo oficial los cuatro bombos en los que estarán divididos los 48 equipos clasificados al Mundial 2026, además de las reglas del sorteo que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.

Bombo 1: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

España, Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2