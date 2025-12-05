Este viernes se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026 que definió los doce grupos que conformarán la fase inicial de la competencia. El evento, realizado en el Kennedy Center de Washington DC, distribuyó a los países según los bombos 1, 2, 3 y 4.

A continuación, te presentamos cómo quedaron conformados todos los grupos del Mundial 2026, una guía esencial para conocer los rivales, analizar los cruces y entender el camino que deberá recorrer cada selección en su lucha por avanzar a la fase final del torneo.

Grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Grupo B

Canadá

Grupo C

Grupo D

Estados Unidos

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Grupo I

Grupo J

Grupo K

Grupo L

¿Dónde se jugará el Mundial 2026?

El Mundial 2026 se disputará en Norteamérica y será la primera Copa del Mundo organizada por tres países: Estados Unidos, Canadá y México. La FIFA eligió esta sede conjunta para aprovechar su infraestructura deportiva, la capacidad de movilización de público y la proyección de un torneo que, por primera vez en la historia, contará con 48 selecciones participantes.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 comenzará oficialmente el jueves 11 de junio de 2026, marcando el inicio de una edición histórica de la Copa del Mundo. Será la primera vez que el torneo se dispute en tres países —Estados Unidos, México y Canadá— y también la primera con 48 selecciones, un formato ampliado que incrementará el número de partidos y la duración del certamen. La inauguración se realizará con un partido en uno de los estadios principales de la sede norteamericana, dando paso a un calendario extendido que promete emociones desde el primer día.

¿Cómo se jugará el Mundial 2026?

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del torneo, ya que será la primera edición con 48 selecciones, ampliando considerablemente la participación respecto a las 32 que compitieron desde 1998. Con este nuevo formato, la FIFA busca hacer el torneo más inclusivo y global, permitiendo que más países tengan la oportunidad de llegar a la máxima cita del fútbol.

La fase de grupos también cambiará: ahora estarán conformados 12 grupos de 4 equipos, y cada selección disputará tres partidos, tal como ocurría en el formato anterior. Sin embargo, la clasificación será distinta. Avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, completando así una inédita fase de 32 equipos en eliminación directa, conocida como dieciseisavos de final.

Este nuevo sistema incrementará la cantidad total de encuentros, pasando de 64 a 104 partidos, lo que convierte al Mundial 2026 en el más grande de todos los tiempos. Aun así, el certamen mantendrá una duración similar a la de ediciones pasadas, distribuyendo el calendario entre Estados Unidos, México y Canadá, los tres países anfitriones. El objetivo es combinar un mayor espectáculo deportivo con una organización capaz de sostener el volumen histórico de selecciones y aficionados que se esperan en esta edición.