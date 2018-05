Guardiola asegura que Agüero se quedará en el City y no irá al Atlético de Madrid

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha reiterado este viernes que está contento con Sergio Agüero y cree que el punta argentino no recalará el próximo verano en el Atlético de Madrid.

El 'Kun', de 29 años, quien llegó al City en 2011 procedente, precisamente, del equipo 'colchonero', ha sido vinculado en las últimas semanas por la prensa británica con una vuelta a la capital española si finalmente Antonine Griezmann recala en el Barcelona.

Sin embargo, Guardiola ha asegurado que quiere seguir contando con el punta en el Etihad Stadium en la campaña 2018/2019 y que será el propio Agüero el que decidirá "cuando termina su tiempo" en el City.

"No creo que suceda (la vuelta al Atlético de Madrid). Mi deseo es que no suceda, pero no sé qué pasará. Sergio estará aquí hasta que decida que su tiempo ha terminado", manifestó este viernes Pep, en la rueda de prensa previa a la última jornada de la Premier League.

"Como dije muchas veces la temporada pasada y ésta: No creo que vaya a marcharse, pero en el fútbol nunca se sabe", comentó el preparador catalán.

Guardiola, que ha llevado al City al título de liga en su segunda temporada en el club, ha asegurado también que no habrá un gran movimiento de jugadores en verano y que quizá realicen "uno o dos fichajes".

"No creo que mucho (movimiento), aunque mucho depende de los jugadores. Quizá hay algunos que no están contentos y que quieren jugar más... Hicimos una inversión grande el año pasado porque teníamos un equipo muy veterano, con 10 u 11 futbolistas de más de 31 años de edad", explicó.

"Ahora vamos a cambiar pequeños detalles, ya que Yaya (Touré) se va. Haremos uno o dos fichajes", apuntó Pep.



EFE