Guardiola sobre el cese de Lopetegui en el Real Madrid: "Cuando no ganas, no sigues" | VIDEO

En la última rueda de prensa de Pep Guardiola con el Manchester City, el catalán se refirió a la salida de Julen Lopetegui del Real Madrid.

Pep Guardiola señaló que se sentía bastante apenado por el despido de Julen Lopetegui en el Real Madrid, puesto que ambos son muy buenos amigos desde que eran deportistas profesionales.

"Lo siento por [Julen] Lopetegui porque es mi amigo. Una persona excepcional. Jugamos juntos en el Barcelona. Teníamos una buena relación. Lo llamaré en estos días, pero es lo que hay. Nadie escapa a ello", dijo Pep Guardiola.

En relación a la medida que tomó el Real Madrid, el entrenador de los 'Sky Blue' hizo referencia a la necesidad de los clubes importantes de conseguir resultados rápidos y convincentes.

"Cuando no ganas, no sigues. Y en los grandes clubes, más. En Barcelona o Madrid tienes que ganar continuo. Si no, no hay ninguna opción de seguir", sentenció.