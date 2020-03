El aumento de contagiados a causa del coronavirus ha hecho que diversos países impidan la realización de actividades deportivas. En Inglaterra, por ejemplo, se estudia la posibilidad de jugar los partidos de la Premier League a puertas cerradas.

En caso de darse esa extrema medida, Pep Guardiola no estaría de acuerdo y prefería no presentarse a las canchas. “Es algo que va a pasar aquí también. Otra cosa es preguntarnos si tiene sentido jugar sin aficionados. Prefiero no jugar a hacerlo sin gente”, dijo.

Josep Guardiola llegó al Manchester City en la temporada 16-17. (Foto: AP)

El entrenador del Manchester City no se imagina disputar un partido, de cualquier competencia, sin un marco de público. “Si se trata de un partido o dos puedo entenderlo. Más, no. Si no pueden venir, no tiene sentido. Pero la salud es lo más importante”, subrayó.

“Cuando jugaba en el colegio no había gente mirando. No jugábamos con televisión. Como profesional tampoco lo recuerdo”, agregó.

