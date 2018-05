Guardiola y Mourinho pelean por el fichaje de este volante brasileño que jugará el Mundial

Fred, el centrocampista del Shakhtar Donetsk ucraniano convocado por Brasil para el Mundial de Rusia 2018, dijo este jueves sentirse honrado por el interés que despierta tanto en Manchester City de Pep Guardiola como en Manchester United de José Mourinho, lo que atribuye a su polivalencia.

"Es una honra llamar la atención de dos de los grandes entrenadores europeos, lo que atribuyo a la vitalidad que tengo dentro de la cancha y a que soy polivalente, puedo jugar tanto como volante como creativo en el centro de la cancha", dijo Fred en una rueda de prensa que concedió tras el primer entrenamiento de la selección brasileña en su preparación para el Mundial de Rusia.

El jugador afirmó que los dos clubes ingleses negocian su contratación y que las conversaciones con ambos están adelantadas, pero que en este momento sólo está concentrado en el Mundial por lo que su destino lo definirá después de Rusia.

"Algunos entrenadores necesitan jugadores polivalentes y eso les llama la atención y es un punto importante para mí", agregó el centrocampista, quien admitió que en el Shakhtar Donetsk se ha turnado como primer volante, como segundo volante y como creativo.

Fred dijo que esa característica también es la que permitió que el técnico de la selección brasileña, Adenor Leonardo Bachi 'Tite', lo convocara para el Mundial pese a sólo haber disputado algunos minutos en pocos partidos de la Canarinha.

"Encajo en la cancha en lo que Tite necesite. En Ucrania juego en diferentes posiciones, a veces como primer volante, a veces como segundo, a veces como armador. Lo que Tite necesite estaré listo independiente de la posición. Quiero ayudar en la cancha sin importar la posición. Donde me coloque haré lo mejor", afirmó.

Fred, concentrado desde el lunes con los convocados por Brasil para Rusia 2018 en la ciudad serrana de Teresópolis, aseguró que dejó la definición de su futuro club con sus representantes debido a que en este momento tan sólo quiere pensar en el Mundial.

"Estoy con la cabeza en el Mundial y eso me hace olvidar las otras cosas. Tengo representantes que están cuidando de eso pero casi no he hablado con ellos. Ellos van a escoger el mejor lugar y el mejor camino para mí", dijo.

Agregó que el Manchester City, comandado por el técnico español Pep Guardiola, fue el primero en iniciar las conversaciones, en enero pasado, y que después el Manchester United, del portugués José Mourinho, también buscó a sus representantes y que hizo esta semana una propuesta más concreta, por lo que negocia con ambos.

"Tengo un empresario en el que confío mucho y lo dejo tranquilo. Yo hago mi trabajo en la cancha y lo dejo hacer el de él. Él está buscando el mejor lugar para mí. Tal vez después del Mundial podemos hablar de cuál es el mejor lugar para mí", agregó.

Brasil debuta en el Mundial el 17 de junio frente a Suiza, por lo que tiene casi un mes para preparase para el Mundial en el que intentará su sexto título mundial, lo que hará inicialmente esta semana en Teresópolis y a partir del próximo lunes en Londres.