‘Pep’ Guardiola se mostró consternado por la derrota del Manchester City en Old Trafford. Manchester United logró remontar el partido con dos goles en menos de cinco minutos, el primero de ellos con polémica incluida. El entrenador, además, se pronunció sobre esta controversia.

“No me preocupo por la Premier League y la Carabao Cup. No podemos ganar. Ganamos mucho, por lo que no es un problema”, aseveró, al ser consultado por sus posibilidades luego de perder tres puntos importantes.

Recordemos que el Manchester City no podía tropezar si deseaba alcanzar al Arsenal (1°, 44 pts), quien jugará mañana con el Tottenham. Los ‘citizen’ se mantienen en la segunda posición con 39 unidades.

“Rashford está en fuera de juego, Bruno Fernandes no. Rashford distrajo a nuestro portero y defensores. Es lo que es. Sabemos dónde jugamos. Es difícil para los árbitros en estos estadios”, finalizó Guardiola.

