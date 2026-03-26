Ver Guatemala vs. Argelia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Stadio Luigi Ferraris (Italia) por un amistoso internacional. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 27 del 2026, a las 2:30 de la tarde (hora de Perú), que son las 4:30 PM de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil; la 1:30 PM de Guatemala y México y las 8:30 PM de España. ¿Dónde ver? Tigo Sports transmite el partido en Guatemala. Además, sigue el minuto a minuto del duelo amistoso a través de la web de El Comercio.

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