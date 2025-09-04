Ver Guatemala vs. El Salvador EN VIVO: sigue la transmisión del partido en el estadio Cementos Progreso por el Grupo A de la ronda final de las Eliminatorias Concacaf 2026. ¿Cuándo y a qué hora es el partido? El duelo se disputa hoy jueves 04 de septiembre de 2025, desde las 8:00 PM de Guatemala, que son las 9:00 PM de Perú. ¿Dónde ver? El partido se puede mirar en Guatemala por Tigo Sports; y en El Salvador por Canal 4. Asimismo, para el resto del mundo se podrá ver por el canal de la Concacaf en YouTube. No recomendamos el uso de páginas para ver fútbol gratis por internet, como Fútbol Libre TV, Pelota Libre, entre otras.

VIDEO RECOMENDADO Argentina vs. Venezuela en vivo, mira el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.