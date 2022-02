La madrugada del 24 de febrero en Europa, iniciaron los ataques de Rusia a territorio de Ucrania, lo que conllevó a que muchos civiles tengan que dejar las zonas afectadas. Los futbolistas brasileños que militan en los equipos Shakhtar Donetsk y Dinamo de Kiev, no son ajenos y piden ayuda para que ellos y sus familias dejen el país.

“Hola gente, aquí estamos todos reunidos jugadores del Dinamo y Shakhtar con nuestras familias. Las fronteras y el paso aéreo están cerrados. No tenemos cómo salir. Pedimos apoyo y ayuda al gobierno de Brasil”, indicó Marlon, futbolista de 26 años que milita en el Shakhtar Donetsk, en un video publicado en las redes sociales, donde se ve a varios jugadores junto a sus familias.

“Las mujeres estamos con los niños y nos sentimos un poco abandonadas, porque no tenemos nada que hacer, no sabemos qué hacer. Las noticias no nos llegan excepto las de Brasil y hacemos un llamamiento incluso en nombre de los niños. Cada uno salió corriendo de sus casas al hotel, cada uno con una prenda de ropa, no sabemos si habrá comida, así que queríamos intentar pedir ayuda para solucionar nuestra situación”, agregó una de las esposas presentes.

El Shakhtar Donetsk desde hace varias temporadas cuenta con muchos futbolistas brasileños. En la actualidad los cariocas que militan en el equipo son: Dodo, Vitao, Marlon, Vinícius Tobías, Ismaily, Maycon, Marcos Antonio, Tete, Alan Patrick, Pedrinho, David Neres y Fernando.

Situación en Ucrania

En Ucrania, las autoridades rompieron relaciones diplomáticas con Moscú, compararon la Rusia de Putin con la Alemania nazi y prometieron defenderse, al tiempo que solicitaban ayuda internacional para que se fuerce a Moscú a respetar la paz.

El gobierno anunció que más de 40 soldados y una decena de civiles ucranianos murieron. Además, 18 personas fallecieron en un bombardeo contra una base militar de una localidad cercana al puerto ucraniano de Odesa, informaron autoridades locales.

