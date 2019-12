El nombre de Paolo Guerrero debía ser mencionado durante la presentación oficial de Miguel Ángel Russo como entrenador de Boca Juniors. Y es que el peruano ha sido relacionado con el club argentino desde hace semanas.

El estratega argentino no profundizó ante la posibilidad de contar con el delantero de la selección peruana, bajo contrato con el ‘Inter’ de Brasil, en la plantilla que dirigirá desde los primeros días del año entrante.

Paolo Guerrero, delantero del Internacional. (Foto: AFP)

“Siempre buscamos lo mejor. Esperaremos los tiempos y las formas; no estoy diciendo nada nuevo. Uno no lo puede decir hasta que no esté en contacto por el plantel”, declaró Russo en conferencia de prensa.

Guerrero se perfiló como uno de los posibles refuerzos de Boca para el 2020. Incluso, el ‘9’ tuvo contacto con gente de la anterior directiva del club. La actual, encabezada por Jorge Amor Ameal, también deslizó la posibilidad de tentar al atacante.

No obstante, con el transcurrir de los días, la prensa argentina aseguró que los Xeneizes manejaban otros nombres como potenciales refuerzos para la ofensiva.

En Brasil, Rodrigo Caetano, directivo de Internacional, expresó que Paolo Guerrero saldrá de Internacional solo si pagan la cláusula. “Si alguien deposita esa cifra es porque quiere llevárselo”, declaró en Rádio Gaúcha.

Por su lado, el mismo futbolista expresó el deseo de conseguir trofeos como el cuadro de Porto Alegre. “Tengo nuevos objetivos y ahora espero ganar algo con Inter”, indicó la semana pasada.