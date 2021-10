Eduardo Berizzo era uno de los técnicos de las Eliminatorias sudamericanas que más corría el riesgo de perder su puesto y finalmente dejó de ser técnico de la selección de Paraguay tras la dura derrota que sufrió la Albirroja por 4-0 ante Bolivia.

Con miras a la fecha doble de Eliminatorias en noviembre, la directiva de la selección paraguaya ya busca a un técnico y uno de los favoritos para asumir sería el argentino Guillermo Barros Schelotto.

Los medios paraguayos indican que el Mellizo, quien no dirige desde su salida de LA Galaxy el 2020, cuenta con la aprobación de los dirigentes, pero que todavía no hay nada confirmado con respecto a una oferta realizada. El DT recibió varias ofertas en los últimos meses, pero no aceptó ninguna.

Los otros nombres en carpeta serían: Fernando Jubero, Luiz Felipe Scolari y Ramón Díaz, quien ya dirigió a la selección de Paraguay en una corta etapa que también terminó por malos resultados.

Paraguay está en la octava posición con 12 puntos y es una de las selecciones que todavía tiene opciones de clasificar al Mundial luchando por el quinto lugar que da la posibilidad de clasificar al repechaje.

En los partidos de Eliminatorias de noviembre, la Albirroja enfrentará en condición de local a Chile y luego visitará a Colombia. Está obligado a ganar de local y al menos rescatar un empate en su visita para seguir con vida.