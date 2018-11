Guillermo Barros Schelotto: "Hemos puesto al fútbol argentino en lo más alto"

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, dijo que su equipo y River Plate, que se enfrentarán este sábado en el partido de ida de la final de la Copa Libertadores, han "puesto al fútbol argentino en lo más alto" y señaló que "el mundo habla de esta final".

"Sabemos, y creo que no sé si se ha destacado tanto, que tanto Boca como River han puesto al fútbol argentino en un lugar donde nunca había llegado. Un fútbol argentino que a nivel de selección en los últimos años ha sido muy castigado, a nivel individual, y la misma selección por los resultados", sostuvo Barros Schelotto en rueda de prensa.

"Me parece que hoy Boca y River han llegado a un escalón que es importante destacar. Más allá de lo que pase en estas finales hemos puesto al fútbol argentino en lo más alto. Hoy el mundo habla de esta final y la verdad que es un logro muy importante", añadió.

El entrenador aseguró que trata de disfrutar ante una final histórica, pero sostuvo que a veces la "expectativa" y el "nerviosismo" se lo impiden.

Barros Schelotto reveló que esperará "hasta el último momento" para anunciar el equipo.

"Tenemos variantes, tenemos posibilidades y vamos a trabajar de acá hasta el sábado de la mejor manera para poder preparar el partido para ganarlo", señaló.

Para el técnico, haber dejado en el camino al Cruzeiro, en cuartos de final, y al Palmeiras, en semifinales, le dio "seguridad" al hincha de Boca.

Sin embargo, Barros Schelotto aseguró que él siempre vio "bien" al equipo, incluso en la fase de grupos, en la que los resultados no fueron tan buenos como se esperaba.

"Tanto River como Boca tuvieron que recorrer caminos difíciles para llegar a esta final. Han tenido que demostrar seguridad y juego. Lo hemos logrado bien, no es solamente una cuestión de personalidad, sino también de juego y de calidad la que va a determinar quién gana", analizó.

Para el entrenador, las finales de todos los torneos suelen ser "muy parejas" y por eso es "difícil encontrar que un equipo haya dominado al otro".

"En el primer partido normalmente se especula mucho más que en el partido definitorio, que es el segundo. Debemos analizar al rival, saber la instancia y dar lo mejor para poner a Boca lo más alto posible", aseveró.

Sobre River, dijo que es un "rival de jerarquía", que tiene "calidad" y "un montón de cosas buenas" que ellos tratarán de "bloquear" para "imponer" el juego del Xeneize.

"River va a hacer lo mismo. Las finales son trabadas, no son abiertas, es muy difícil encontrar una final de palo y palo. Va a ser muy pareja", añadió.

Al ser consultado sobre si estos partidos se ganan con "personalidad", Barros Schelotto fue tajante.

"No es solamente una cuestión de personalidad, tiene que haber calidad, ganas, una firmeza muy grande de lo que uno va a hacer dentro del campo del juego. No es solamente una cuestión de personalidad a la hora de ir a disputar una pelota, que no dudo de que la vamos a tener", concluyó.



Boca Juniors y River Plate jugarán el partido de ida de la final de la Copa Libertadores este sábado a las 17.00 local (20.00 GMT) en la Bombonera. La vuelta será el sábado 24 en el Monumental en el mismo horario.

(EFE)