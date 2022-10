Alianza Lima le queda tres partidos cruciales en el Torneo Clausura y solo un traspié de Sporting Cristal, hará que el equipo de Guillermo ‘Chicho’ Salas esté a un escalón de pelear el campeonato nacional 2022. Pero, ¿qué se sabe sobre la posible continuidad del también exjugador blanquiazul? ¿Hay chances de que la dirigencia le extienda el contrato para la próxima temporada?

A través de una entrevista brindada a RPP, el estratega fue consultado por esta posibilidad y además, acotó sobre su etapa de asistente técnico.

En primera instancia, Arley Rodríguez se mostró a favor que el estratega siga en el cargo para la siguiente temporada.

“Qué bueno que los jugadores piensen eso, no sé si todos los jugadores piensan lo mismo, pero qué bueno que un jugador, en este caso Arley, haga estos comentarios. Somos muy consientes en el comando técnico que de hecho queremos quedarnos, pero para quedarnos hay que hacer méritos. No pensamos en eso, pensamos en el partido a partido”, precisó.

Por otro lado, fue consciente de que lo primordial ahora es estar enfocado en el presente del club: “pensando y enfocándonos así, las cosas nos están resultando hasta ahora y no pensar en el futuro. Pensamos en el futuro respecto al partido que tenemos el día jueves, que será difícil y de allí vemos lo que venga. ¿Cómo nos posicionemos, cómo terminamos el año? ¿Dónde jugaríamos las últimas fechas? Si es una final o una semifinal. Primero nos enfocamos en esto y después veremos lo que viene”, manifestó.

“Si me preguntas ¿Guillermo quieres quedarte? ¿Quién no quisiera y cuántos técnicos quisieran estar en mi posición? Esto es un tema de resultados y esperemos cumplir con los objetivos de la institución, los personales y de nuestro comando técnico, para pensar en el próximo año. Por ahora nos enfocamos en los que viene y las tres fechas que nos toca disputar y de allí veremos dónde Dios quiere que estemos el próximo año”, aseguró el DT.

“Me gustaría afianzarme como entrenador en otro equipo si no me dan la oportunidad en el club. Ahora que asumí y me doy cuenta que se puede, es bonito. El fútbol te va pidiendo más y más cuando eres futbolista y también como técnico. De hecho, sería una decisión difícil, fuerte para mí, Alianza es mi segundo hogar, pero la carrera en más importante y habría que ver como afianzarse como profesional, como entrenador”, afirmó Guillermo Salas.