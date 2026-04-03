El arquero de la selección boliviana, Guillermo Viscarra, se pronunció luego de que su equipo quedara fuera de la carrera hacia el Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Irak, y ofreció disculpas a los hinchas por no haber logrado el objetivo.

“Pedimos disculpas por no lograr la clasificación”, expresó el guardameta a su llegada a Bolivia, en referencia a la eliminación de la selección altiplánica.

“PEDIMOS DISCULPAS POR NO LOGRAR LA CLASIFICACIÓN” 🇧🇴



El arquero de la selección boliviana, Guillermo Viscarra, pidió disculpas a los hinchas por “no lograr la clasificación” al Mundial 2026. Agradeció el apoyo, que se hizo sentir incluso en la llegada de la Verde a suelo… pic.twitter.com/05RiY0pzRt — EL DEBER (@grupoeldeber) April 2, 2026

Viscarra también aprovechó para agradecer el respaldo de los aficionados, que —según destacó— se hizo sentir incluso en el regreso del plantel a territorio boliviano.

El portero reconoció el esfuerzo del grupo durante el proceso clasificatorio: “Dimos todo por nuestro país”, dijo.