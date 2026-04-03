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Golero Guillermo Viscarra, muy afectado tras la eliminación de Bolivia en el Repechaje. (Captura TV)
Golero Guillermo Viscarra, muy afectado tras la eliminación de Bolivia en el Repechaje. (Captura TV)
Por Redacción EC

El arquero de la selección boliviana, Guillermo Viscarra, se pronunció luego de que su equipo quedara fuera de la carrera hacia el Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Irak, y ofreció disculpas a los hinchas por no haber logrado el objetivo.

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