Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El arquero de la selección boliviana, Guillermo Viscarra, se pronunció luego de que su equipo quedara fuera de la carrera hacia el Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Irak, y ofreció disculpas a los hinchas por no haber logrado el objetivo.
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