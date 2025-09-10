Guillermo Viscarra es parte del plantel de la selección de Bolivia que alcanzó la histórica clasificación al repechaje para el Mundial 2026, y compartió su satisfacción por este logro para su país, pero sin olvidarse de Alianza Lima.
LEE TAMBIÉN: Óscar Ibáñez y su reflexión tras su paso por la selección peruana: “En este corto tiempo debutaron siete jugadores, no es poco”
“Estoy muy contento por cumplir con el objetivo y ahora solo me queda enfocarme en Alianza Lima para los partidos que se nos vienen. Realmente ha sido una enorme alegría para el país, que tanto lo necesitaba”, dijo el golero altiplánico a ‘Entre Bolas’.
“Ahora se vienen cosas muy lindas con Alianza, realmente estamos muy bien concentrados porque queremos seguir haciendo bien las cosas en la Copa Sudamericana y en el torneo local. Por ello, tenemos que cambiar el chip rápidamente”, añadió.
MIRA: Erick Noriega: “Es un momento difícil, pero tenemos que poner la cara y vamos a levantar esto” | VIDEO
Alianza Lima se medirá ante la Universidad de Chile en duelos de ida y vuelta por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.
La serie inicia el jueves 18 de septiembre en Matute, mientras que la revancha se disputará el jueves 25 del mismo mes en el ‘El Coloso del Llano’ de Coquimbo.
Luego de superar en el repechaje a Gremio de Porto Alegre, se impuso también ante la Universidad Católica de Quito por los octavos de final del torneo.
