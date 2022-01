Guinea vs. Gambia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por octavos de final de la Copa Africana de Naciones, este lunes 24 de enero desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 3 y Star+ (Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Las selecciones de Guinea y Gambia se verán las caras para definir a la tercer clasificada a cuartos de final de la trigésimo tercera edición de la Copa Africana de Naciones. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Bafoussam Omnisports.

Guinea vs. Gambia: horarios del partido y canales

México - 10:00 a.m. - ESPN 3 Mexico y Star+ (Star Plus)

Perú - 11:00 a.m. Star+ (Star Plus) y ESPN 3

Ecuador - 11:00 a.m. Star+ (Star Plus) y ESPN 3

Colombia - 11:00 a.m. Star+ (Star Plus) y ESPN 3

Bolivia - 12:00 p.m. Star+ (Star Plus) y ESPN 3

Venezuela - 12:00 p.m. Star+ (Star Plus) y ESPN 3

Paraguay - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus) y ESPN 3

Chile - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus) y ESPN 3

Argentina - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus) y ESPN 3

Uruguay - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus) y ESPN 3

Brasil - 1:00 p.m.

España - 5:00 p.m.

Guinea, subcampeona del certamen en 1976, intentará escribir una nueva historia de éxito, después de avanzar a esta etapa como segunda de su grupo, por detrás de Senegal.

Los ‘Elefantes Nacionales’ obtuvieron cuatro puntos, producto de su triunfo sobre Malaui, el empate con los senegaleses y la caída a manos de Zimbabwe.

“Hemos estudiado un poco a la selección de Gambia, que no es una selección pequeña. Un equipo muy sólido que no concede suficientes goles”, señaló en la previa el entrenador de Guinea, Kaba Diawara.

“Nos salvamos del COVID-19, ahora veremos la velada con el cuerpo médico e intentaremos hacer el mejor equipo posible contra Gambia. Veremos si Issiaga Sylla estará con nosotros. Lo cierto es que estamos listos para darlo todo para ganar este partido y seguir adelante”, añadió el seleccionador en rueda de prensa.

Al frente estará Gambia, que terminó invicto en la ronda de grupos, con siete unidades. El saldo fue de dos triunfos a costa de Mauritania y Túnez y la igualdad con Mali, que acabó de líder.

“He tenido muchas aventuras, pero la mejor historia es esta, en la Copa Africana con Gambia. Estoy muy contento y orgulloso de mi equipo”, comentó el técnico de Gambia, Tom Saintfiet, en la víspera al encuentro.

Guinea vs. Gambia: probables alineaciones

Guinea: Keita, Kane, M. Camara, Sow, Conte, Moriba, Kane, Cisse, A. Camara, Bayo y Kante

Gambia: Gaye, Modou, Colley, Gomez, Jagne, Sohna, Bobb, Marreh, Jallow, Barrow y Ceesay

