¿Guiño a la FIFA? UEFA elige a árbitro somalí vetado del Mundial para dirigir Supercopa de Europa. (Foto: AFP)
¿Guiño a la FIFA? UEFA elige a árbitro somalí vetado del Mundial para dirigir Supercopa de Europa. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Semanas después de la final del Mundial, el fútbol europeo volverá a poner un trofeo en juego. PSG y Aston Villa se enfrentarán este miércoles en Salzburgo por la Supercopa de la UEFA, en un partido que enfrentará al último campeón de la Champions League con el vencedor de la Europa League. Sin embargo, buena parte de las miradas estarán puestas en el árbitro que impartirá justicia.

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