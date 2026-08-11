Semanas después de la final del Mundial, el fútbol europeo volverá a poner un trofeo en juego. PSG y Aston Villa se enfrentarán este miércoles en Salzburgo por la Supercopa de la UEFA, en un partido que enfrentará al último campeón de la Champions League con el vencedor de la Europa League. Sin embargo, buena parte de las miradas estarán puestas en el árbitro que impartirá justicia.

Se trata de Omar Artan, árbitro somalí que fue apartado vetado del Mundial por decisión de Estados Unidos, días antes del inicio del torneo. Funcionarios estadounidenses señalaron entonces que el juez tenía supuestos vínculos con organizaciones terroristas, aunque, según el reporte citado, no presentaron pruebas que sustentaran públicamente esas acusaciones.

La UEFA, en cambio, tomó una decisión completamente distinta. El organismo europeo designó a Artan para dirigir uno de los primeros grandes partidos de la nueva temporada, respaldando así a un árbitro considerado el mejor de África durante la pasada campaña. Su designación fue recibida positivamente por distintos sectores de la comunidad futbolística y adquirió, además, una lectura política por el contexto que atraviesan UEFA y FIFA.

#SuperCup referee Omar Artan has touched down in Salzburg 🇸🇴🛬🇦🇹 pic.twitter.com/t4mwbPwFEZ — UEFA (@UEFA) August 10, 2026

La relación entre ambos organismos se encuentra marcada por una creciente tensión. La UEFA ha cuestionado abiertamente las últimas decisiones de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, especialmente después del fallido proyecto para vender una participación de los derechos comerciales del Mundial.

El enfrentamiento institucional ha elevado el tono en las últimas semanas y convirtió la designación de Artan en un nuevo elemento de interés. Su presencia en Salzburgo representa mucho más que una designación arbitral: llega después de haber sido apartado del Mundial y en un momento en el que la distancia entre la UEFA y la FIFA parece ser cada vez mayor.

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