La selección de Argentina eliminó a Ecuador de la Copa América 2021, tras golearlo 3-0 en instancias de cuartos de final. Al término del partido, el técnico del equipo tricolor, Gustavo Alfaro rindió una conferencia de prensa y reveló la frase que le dijo Lionel Scaloni después del triunfo albiceleste.

Alfaro destacó el rendimiento de Ecuador, a pesar del resultado abultado. “Lionel Scaloni me decía que no me engañe el resultado, me dijo ‘tenés unos chicos que tienen un futuro bárbaro’”, expresó el técnico en conferencia de prensa.

Asimismo, reconoció que la selección de Argentina aprovechó los errores de sus jugadores y supo manejar el partido a su ritmo. “Nosotros sabíamos que era un partido en el que el que acierta gana y el que se equivoca pierde. Y nos sentimos en el partido siempre, aún faltando 5 minutos”, explicó.

Mea culpa

En otro momento de la conferencia de prensa, Gustavo Alfaro lamentó la eliminación de Ecuador de la Copa América 2021. “En el final es la sensación amarga porque la distancia en el marcador no fue la que hubo en la cancha”, consideró.

El técnico argentino, agregó: “Ellos tienen jugadores de jerarquía que los errores te los transforman en goles. Nos queda esa sensación amarga por la corta distancia que existió en principio, pero nos llevamos la experiencia porque tenemos un equipo joven”.

Ecuador se despidió de la Copa América 2021 sin ganar un solo partido, pues en la fase de grupos clasificó como cuarto del Grupo B. El equipo de Gustavo Alfaro debutó con una derrota ante Colombia (1-0) y sumó tres empates consecutivos ante Venezuela (2-2), Perú (2-2) y Brasil (1-1).

