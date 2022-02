La selección de Ecuador se fue conforme pero no satisfecha con el empate obtenido frente a la selección peruana en el Estadio Nacional de Lima. El equipo de Gustavo Alfaro se puso en ventaja a los 02′ y dominó el primer tiempo en base a juego directo y frontal; sin embargo, en la segunda mitad, ocurrió un “error” que desembocó en la igualdad convertida por Edison Flores. Tras el partido, en conferencia de prensa, el entrenador del ‘Tri’ admitió la equivocación de sus utileros.

A los 68′, Ayrton Preciado sufrió una lesión que obligó a Gustavo Alfaro a ensayar una modificación de emergencia para no quedarse con 10 jugadores en la cancha. Cuando llamó a Diego Palacios, este se dio cuenta que su camiseta no estaba en el banco de suplentes. Tras unos segundos, los utileros corrieron rumbo al vestuario para obtener la indumentaria del jugador.

Cuando le entregaron la camiseta a Palacios, el juego ya se había reanudado. Con 10 hombres, no hubo presión sobre Luis Advíncula, quien envió un centro muy preciso para que Edison Flores convierta el 1-1 con un cabezazo sobre el césped del Estadio Nacional. Antes de esa jugada, Perú no había tenido jugadas demasiado claras de gol, por lo que Alfaro lamentó lo sucedido en conferencia de prensa.

“No faltó poder de concentración. Hubo un detalle: cuando Preciado se lesionó, quise poner a ‘Chiqui’ Palacios, pero desapareció su camiseta. Cuando la trajeron, el árbitro ya había reanudado el juego y nos faltaba un jugador. Fue una fatalidad, son detalles, errores que no podemos cometer. Sabemos que hay mucho en juego, el equipo había hecho un buen partido. Para ganar, no podemos cometer ese tipo de errores y tampoco podemos desperdiciar las chances que tuvimos en el arranque del segundo tiempo”, afirmó el entrenador de Ecuador.

Gustavo Alfaro culpa a su porio utilero de gol de Flores (Video: YouTube)

Los próximos partidos de Perú

Uruguay vs. Perú | 24 de marzo

Perú vs. Paraguay | 29 de marzo

Los próximos partidos de Ecuador

Paraguay vs. Ecuador | 24 de marzo

Ecuador vs. Argentina | 29 de marzo

