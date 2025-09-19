Gustavo Álvarez, entrenador de la Universidad de Chile, se refirió al empate sin goles obtenido el último jueves en Matute ante Alianza Lima, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Pese a la superioridad numérica por la expulsión del blanquiazul Carlos Zambrano, la ‘U’ no pudo sacar ventaja previo a la definición en su país.
“No estoy conforme con el resultado, uno siempre aspira a ganar, pero sé de las dificultades de jugar como visita este tipo de llaves y no caigo en que con 10 se tenía que haber ganado”, dijo el argentino en conferencia de prensa.
“Porque el rival tiene uno menos, pero para atacar, no para defender. El sistema defensivo es el mismo, pero con menos espacio”, explicó.
En esa línea, remarcó que la llave está bierta. “Espero ganar la semana que viene y que este empate haya servido.
Por otro lado, comentó sobre lo complicado que será jugar sin el apoyo de su público, por la conocida sanción tras los hechos de violencia en la ronda previa ante Independiente.
“Hoy (ayer) se jugó a cancha llena, con un público que se hace sentir. Jugar a puerta cerrada lo vivimos en pandemia, es algo desagradable. Tenemos como objetivo pasar la llave y nos tenemos que sobreponer a todo, incluso tener que jugar sin nuestra gente”, finalizó Álvarez.
