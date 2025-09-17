El entrenador argentino de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, reconoció en Alianza Lima a un rival de alta exigencia en una serie que otorga el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.

A su llegada a Lima, también recordó su paso por el futbol peruano, donde dirigió en 2021 a Sport Boys.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Partido complicado, Alianza Lima hace las cosas bien tanto en el plano nacional como internacional, un buen equipo al que vamos a tener que superar”, dijo a los medios de prensa local.

“Uno recuerda los lugares por como lo trataron, en Perú me trataron bien, eternamente agradecido”, añadió el estratega de 52 años.

🎙️Gustavo Álvarez: "Uno recuerda los lugares por como lo trataron, en Perú me trataron bien, eternamente agradecido. Partido complicado, Alianza hace las cosas bien tanto en el plano nacional como internacional, un buen equipo al que vamos a tener que superar".



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/XZRnYlYRs5 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 16, 2025

Por otro lado, no quiso referirse al supuesto interés de la Federación Peruana de Fútbol para que sea el nuevo entrenador de la blanquirroja.

El encuentro está programado para este jueves 18 de setiembre en Matute y la vuelta se jugará en Coquimbo el 25 del mismo mes a puertas cerradas.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.