Gustavo Costas, director técnico de Racing Club, no pudo contener la emoción y debió abandonar la conferencia de prensa visiblemente afectado tras la eliminación de su equipo en un torneo clave. El entrenador, al borde de las lágrimas, expresó su profundo pesar por el resultado ante los medios.

La comparecencia de Costas fue breve, pero muy emotiva. El DT dejó claro su orgullo por el esfuerzo de sus dirigidos, a pesar de la derrota. “La verdad que no tengo muchas ganas de hablar... y menos del partido. Los chicos dejaron todo y voy con ello a la guerra”, sostuvo el estratega.

Costas se mostró especialmente afectado al dirigirse a la afición, a quienes siente haber fallado. “Agradecerles por lo que hicieron y también a la gente. Estuvimos a un paso y defraudé a mi gente”, agregó el técnico, a poco de soltar lágrimas mientras hablaba.

"DEFRAUDÉ A MI GENTE." Tremendo testimonio de Gustavo Costas en conferencia de prensa.



La tensión del momento lo llevó a dar por finalizada la rueda de prensa de forma abrupta. “No tengo ganas de responder. Ya está. Buenas noches”, sentenció Gustavo Costas antes de levantarse de su asiento, dejando una imagen de desazón que refleja la frustración por la eliminación.