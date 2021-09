Conforme a los criterios de Saber más

Eran los primeros días de mayo de 2015. Gustavo Alfonso Dulanto Sanguinetti (Lima, 1995) tenía 20 años y dos partidos oficiales en primera división con Universitario de Deportes cuando fue la gran sorpresa en la lista preliminar de Ricardo Gareca para la Copa América, la primera de las cuatro que ha dirigido el DT con la selección peruana. El técnico dio una nómina de 30 jugadores, pero llevó a Chile a 23. Uno de los siete que se quedaron fuera fue el espigado central de metro 96 que este martes hizo historia en la Champions League siendo capitán del Sheriff Tiraspol, un modesto club de Moldavia, que derrotó 2-1 al Real Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu.

“Yo estaba durmiendo y unos amigos me llamaron para decirme que estaba convocado pero no me la creía. En las redes sociales vi que la gente me estaba felicitando y me puse a llorar, es un sueño de niño”, contó aquella vez. Entre esa declaración sincera y el presente, seis años después, Gustavo tuvo caídas, un resbalón en la Copa Libertadores que costó una clasificación y un duro revés en su primera experiencia en Europa. Pero nunca se rindió.

Gracias a los Peruanos que fueron a apoyar a mi equipo y a mi persona! ❤️🤍❤️ pic.twitter.com/KoX2dgDFxh — Gustavo Dulanto Sanguinetti (@GDulanto) September 29, 2021

Hoy, con 26 años, lidera un equipo que viene haciendo historia en el torneo más importante del mundo a nivel de clubes. Y no solo por ganarle al Real Madrid, el club cuyo presidente comandó la creación de la Superliga, un torneo VIP de Europa que buscaba desaparecer duelos como los que se dio en el Bernabéu. En su primera participación en la Champions, el Sheriff ya jugó diez partidos (ocho en fases previas): ganó ocho, empató dos, anotó 18 goles y recibió solo tres; también eliminó a escuadras experimentadas como Estrella Roja o Dinamo Zagreb .

“Vamos eh, vamos eh. Tienen que convocarlo a la maldita selección”, gritó el colombiano Danilo Arboleda cuando Dulanto, que estaba haciendo un Live tras derrotar al máximo ganador de la ‘Orejona’, se acercó a festejar con él. El peruano, fiel a su estilo sutil y de perfil bajo, le recriminó de manera amistosa a su compañero de zaga por el mensaje dejado.

Las palabras de Arboleda, en medio del éxtasis por la hazaña histórica, reflejan el mismo sentir del hincha peruano que pide a gritos la convocatoria del exUniversitario para las Eliminatorias Qatar 2022. Obviamente no estará en la fecha triple de octubre -Gareca ya dio la nónima de 30 y solo puede añadir a jugadores del medio local-, pero podría darse para los duelos de noviembre frente a Bolivia y Venezuela. El defensor deberá mantener el rendimiento en la liga de Moldavia y en el próximo encuentro del Sheriff en la Champions frente al Inter de Milán (19/10). “Hoy no soy el mejor, ni tampoco el más malo”, tuiteó Gustavo Dulanto luego del partido. Diez palabras que se deben repetir en medio del entusiasmo.

Así fue el retorno de Jefferson Farfán a selección peruana El delantero de Alianza Lima retornó a las selección peruana tras ser convocado luego de un año. Jefferson llegó 22 minutos antes de la hora citada para iniciar los trabajos con miras a los duelos por eliminatorias. (Fuente: América TV)

Los sueños están hechos para cumplirse

“Me siento más cerca que antes [de la selección peruana]. Ahora tengo continuidad, más roce a nivel internacional y me hace creer que pueda tener alguna chance. Si no me toca estar en una convocatoria, voy a seguir trabajando el doble para conseguir el objetivo”, contó Gustavo Dulante hace una semana en GolPerú. Su sueño de niño, el de vestir la Bicolor como su padre Alfonso, podría concretarse.

Con su metro 96, más parecido a un jugador de rugby, como decían en la trasmisión del Real Madrid vs. Sheriff, el peruano fue uno de los destacados en un equipo en el que todos fueron figuras. De acuerdo al seguimiento especial que le hizo Deporte Total, Dulanto tuvo 5 despejes de cabeza, 6 despejes con el pie, 4 anticipaciones y 1 cortina. Fue salvavidas en algunos pasajes cuando se quedó como último hombre .

Gustavo Dulanto hace historia en la Champions League con el Sheriff de Tiraspol | Foto: REUTERS

Con el objetivo de anular a Karim Benzema, uno de los mejores delanteros del mundo, Gustavo solo fue superado una vez por el francés al que anticipó en dos ocasiones. Incluso antes de que el ‘9′ anotara el empate transitorio de penal, el peruano se le acercó para intentar ponerlo nervioso, aunque falló en la misión.

“Antes de que patee el penal le dije ‘no sé qué decirte para ponerte nervioso’ y se comenzó a reír. Son jugadores de clase mundial, quería ponerlo nervioso, pero ¿qué se le puede decir a Benzema?”, contó en una breve entrevista con el medio español El Chiringuito.

Hace un año, Gustavo Dulanto no tenía equipo. Se entrenaba solo. Hoy tiene razones contundentes para hacer realidad su sueño: llegar a la selección peruana. Central zurdo que tiene condiciones para jugar con el perfil cambiado, desde Moldavia espera un nuevo llamado de Ricardo Gareca.

Gustavo Dulanto: Peruano se prepara para enfrentar al Real Madrid por la Champions League El defensor peruano, Gustavo Dulanto, se prepara para enfrentar esta tarde al poderoso Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la fase de grupos de la Champions League. El exjugador de Universitario de Deportes posteo una foto en el mítico estadio de España. (Fuente: América TV)