Guti criticó a Mbappé: “¿El mejor del mundo? No, lleva cinco años en PSG y no ha ganado nada importante”

Kylian Mbappé continúa en el ojo de la tormenta tras sus polémicas declaraciones ante la prensa francesa. Y en España continúan haciendo eco de su negativa de firmar por el Real Madrid. La última discusión ha surgido en torno al Balón de Oro: ¿Por qué el ariete francés no mencionó a Karim Benzema como máximo candidato? En el programa El Chiringuito debatieron sobre ello y Guti tuvo una crítica hacia el delantero del PSG.

Como se recuerda, Mbappé fue consultado por sus chances de ganar el Balón de Oro. El ariete afirmó que sí podría conseguirlo en el PSG y que “las reglas han cambiado para conseguir” dicho galardón en los próximos años. La sonrisa cómplice que llevaba mientras emitía esas declaraciones ha desencajado a la prensa española, puesto que consideran que ha “ninguneado” a Karim Benzema.

Mbappé no eligió a ningún candidato para quedarse con el Balón de Oro de esta temporada, dejando entrever que él mismo se considera como un postulante válido para quedarse con el galardón, a pesar de haber sido eliminado en octavos de final de la Champions League.

Ante ello, Guti alzó la voz y dijo lo siguiente: “¿Es el mejor jugador del mundo? No lo creo, hay que demostrarlo. Todavía no lo es. Lleva cinco años en París y no ha ganado ninguna Champions, tampoco ha ganado el Balón de Oro. Puede ser el mejor del mundo, claro que sí, pero de momento no lo es. Lo hemos elevado tanto, pero este año el mejor ha sido Karim Benzema”.

Luego prosiguió: “Cada año cambia el mejor jugador del mundo. Si es que ninguno lo supera, como Haaland o Vinícius, Mbappé será el mejor por muchos años, pero de momento no lo es. Lleva cinco años sin serlo. Me parece un grandísimo jugador, me hubiese gustado que venga al Real Madrid, pero hay que decirle que no es el mejor del mundo. Tiene mucha proyección, pero todavía no lo es”.