Cristiano Ronaldo pasó 21 días sin poder jugar a causa del coronavirus. El portugués estaba ansioso por volver a las canchas y este domingo pudo hacerlo con un doblete que permitió el triunfo de Juventus por 4-1 sobre Spezia en la Serie A.

CR7 se había perdido cuatro partidos de la Juventus y el club italiano no la pasaba tan bien con su ausencia. El luso arrancó el duelo de este domingo como suplente y, ante la necesidad de su equipo, hizo su ingreso a los 55 minutos.

Tres minutos después, el delantero de la Juventus marcó su primer gol del partido. Luego, a los 76 minutos, sentenció el triunfo de la ‘Vecchia Signora’ con una gran definición desde el punto penal a lo panenka.

Al final del partido, Cristiano conversó con “Sky Sport” y mostró su alegría por su exitoso regreso. “Estoy muy contento, fueron 18 o 19 días en los que no pude hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol. Pero me sentía bien, nunca he tenido síntomas y ha vuelto el ‘Cris’ de siempre”, dijo el portugués.

CR7 consideró que, pese a sus dos goles, aún debe trabajar para estar en su mejor forma. “Espero que en tres o cuatro partidos recuperaré mi mejor condición, porque he estado mucho tiempo parado”, señaló.

Cabe señalar que, tras su doblete, Cristiano Ronaldo alcanzó cinco goles en solo tres partidos de la actual temporada de la Serie A, a dos de Zlatan Ibrahimovic, que lidera la tabla de goleadores en la liga italiana con siete tantos.

