Erling Haaland volvió a ser figura con Noruega este lunes, colaborando con un doblete para la victoria 2-1 de su selección ante Suecia por la Nations League . Sin embargo, no solo destacó por sus goles en Estocolmo. Al final del encuentro, también fue noticia por una fuerte acusación contra el defensor Alexander Milosevic, atrapando la atención de propios y extraños.

El nuevo delantero de Manchester City terminó ofendido a pesar de ser el mejor jugador del encuentro y no se quedó callado. A través de los micrófonos, descargó contra su rival y sus palabras tuvieron eco en todo el mundo.

“Primero me llamó prosti**** y puedo decir con seguridad que no lo soy”, empezó diciendo antes de abandonar la cancha en diálogo con el canal noruego TV 2. “En segundo lugar, dijo que me iba a romper las piernas... al minuto y medio marqué el gol. Eso estuvo bien”, agregó Haaland, ofuscado pero sin perder su estilo.

No obstante, Milosevic negó haberle propinado esas frases. “Yo nunca hubiera dicho eso. Es bastante grosero decir lo que dice, porque yo no hablo noruego y él no habla sueco, entonces no sé cómo debemos comunicarnos. No hablo inglés en el campo, por lo que es especial que diga cosas que yo no he dicho”, dijo el zaguero sueco al ser consultado sobre estas declaraciones.

Al margen de la polémica, Haaland firmó un nuevo doblete con Noruega y acapara todos los goles que ha marcado su selección en la Liga de Naciones. El equipo noruego disputa la segunda categoría del torneo. Y el artillero dio el triunfo en Serbia a su equipo (0-1) el pasado jueves, en la primera fecha.

En esta ocasión, en la visita a Suecia, hizo los dos tantos del conjunto de Stale Solbakken. El primero, a la media hora al transformar un penalti cometido por Emil Krafth dentro del área. Y el segundo, que sentenció la victoria, al aprovechar un balón recibido del jugador de la Real Sociedad Alexander Sorloth.

Anthony Elanga hizo, en la prolongación, la diana sueca que no evitó el segundo triunfo de Noruega que comanda, con pleno de triunfos, el Grupo 4 de la segunda categoría de la liga de Naciones.

Haaland, con 21 años, lleva ya dieciocho goles en los diecinueve partidos que ha jugado con la selección noruega.