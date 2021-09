Diego Maradona tuvo una relación con Mavys Álvarez a inicios del año 2000, cuando el astro argentino ya fallecido, se encontraba en Cuba para tratar su adicción a las drogas. El ‘Pelusa’ estuvo por algunas temporadas en La Habana. Por entonces, Mavys todavía tenía 16 años.

En entrevista para el canal América TV de Miami, Mavys contó detalles de cómo conoció a Diego Maradona: “Un cubano me propuso acompañar a Diego. Él y otra persona estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté”.

“En el hotel me recibió Guillermo Esteban Coppola, un amigo de Maradona. Ahí me asusté muchísimo porque estaba en toalla y pensé lo peor. Unos minutos después me recibió Maradona. Conversó mucho conmigo y me dio confianza. Me cayó bien. Nunca se propasó. Me invitó junto a mi familia al día siguiente a cenar al palacio Dupont”, agregó.

Según detalla Mavys, era un lujo estar con Diego, porque podía tener acceso a muchas cosas que se le estaba negada a los cubanos y solo era accesible para los turistas: “Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”.

Luego de más de 20 años desde que se conocieron, la cubana también contó que Diego la llevó por el mundo de las drogas, del cual recién puede salir tras muchos años de lucha constante.

“La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer. Nunca imaginé que después me metería en las drogas de la que me costó tanto trabajo salir”, finalizó la expareja de Diego Maradona.