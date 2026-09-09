Botafogo oficializó la llegada de una nueva figura internacional para afrontar el Brasileirao. El club brasileño presentó a Hakim Ziyech, extremo derecho marroquí de 33 años, como uno de sus nuevos refuerzos para la temporada.

El atacante llega a Brasil después de construir una destacada trayectoria en el fútbol europeo, donde defendió las camisetas de clubes como Ajax y Chelsea. Ahora, buscará trasladar su experiencia al campeonato brasileño y convertirse en una de las principales figuras de Botafogo.

Hakim Ziyech llega a Brasil y sorprende con su nuevo desafío en Botafogo. Foto: Instagram/Botafogo

Ziyech tuvo una etapa especialmente destacada en Europa durante su paso por Ajax, equipo con el que alcanzó una de las campañas más importantes de su carrera y llamó la atención de los principales clubes del continente.

Posteriormente llegó al Chelsea, donde conquistó la UEFA Champions League en 2021, uno de los títulos más importantes de su trayectoria profesional.

Con 33 años, el futbolista marroquí afrontará ahora un desafío completamente diferente al dejar el fútbol europeo para incorporarse a una de las instituciones históricas de Brasil.

🤯⭐ ¡UNA NUEVA ESTRELLA LLEGÓ AL #BRASILEIRAO! Botafogo presentó a Hakim Ziyech, extremo derecho marroquí de 33 años que supo brillar en clubes como Ajax y Chelsea y que ganó la #ChampionsLeague 2021 con los propios Blues.



📸 Vitor Silva / BFR pic.twitter.com/KqaRiYdHGl — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026

“Brasil es el país número uno cuando se trata de fútbol”

Ziyech no ocultó su entusiasmo después de aterrizar en Río de Janeiro. En declaraciones a la televisión de Botafogo, el atacante destacó su ilusión por comenzar esta nueva etapa. “Todo salió bien, el viaje fue un poco largo, pero estoy muy emocionado”, afirmó el jugador tras su llegada.

El marroquí también reveló que visitar Río de Janeiro era uno de sus deseos personales. “Río siempre estuvo en mi lista de lugares que deseaba visitar, y ahora eso se ha hecho realidad”, señaló.

Su entusiasmo aumentó al referirse a la posibilidad de jugar en Brasil, un país cuya cultura futbolística aseguró admirar. “Estoy muy emocionado, Brasil es el país número uno cuando se trata de fútbol, es un estilo de vida y quiero vivir esta experiencia”, agregó Ziyech.

¿Cuándo será oficial su llegada a Botafogo?

Ziyech ya superó los exámenes médicos y se encuentra en Brasil para completar los últimos procedimientos relacionados con su incorporación al club.

De acuerdo con la información proporcionada, todavía deben resolverse algunos detalles contractuales antes de completar todos los trámites de su llegada. Una vez finalizado este proceso, Botafogo podrá concretar oficialmente el acuerdo y avanzar con la incorporación del experimentado extremo a su plantilla.

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