Achraf Hakimi se coronó campeón de la Serie A con el Inter de Milán y celebró el título en una entrevista con el programa ‘El Chinguirito’. El exfutbolista del Real Madrid reveló que familiares y amigos se comunicaron con él para felicitarlo por el trofeo conseguido, pero negó que Zinedine Zidane y Florentino Pérez hayan hecho lo propio.

Al ser consultado por su exequipo deportivo, el defensa marroquí fue claro en su respuesta: “De momento, ni Zidane ni Florentino me han felicitado”, comentó al citado programa español.

Hakimi evitó hablar de su salida del Real Madrid y una supuesta mala relación con Zidane. “No sé si Zidane o el club. También estaba el tema de la pandemia. No sé realmente lo que pasó, pero no culpo ni a Zidane ni al club, pienso que son las circunstancias que se dieron por la pandemia y todo y tuve que salir”, dijo.

¿Volver a la Casa Blanca?

El 2 de julio de 2020, Real Madrid hizo oficial el traspaso de Hakimi a Inter de Milán por 40 millones de euros. A casi un año de su salida de la Casa Blanca, el defensa habló sobre su futuro.

“Tuvieron la oportunidad en su momento. Tengo que aclarar que la gente habla diciendo que yo no quise ir a ganarme el puesto y no es así. Todo el mundo sabe, y la última vez que hablamos, que el Real Madrid era mi casa y que me gustaría jugar allí, pero por circunstancias creo que en el club decidieron otra cosa, pero todo el mundo sabe que a mí me hubiese gustado estar allí y ganarme el puesto”, explicó.

