Aparece muerto el árbitro que había sido descartado del Mundial por una denuncia que fue desestimada. Foto: @COPE
Aparece muerto el árbitro que había sido descartado del Mundial por una denuncia que fue desestimada. Foto: @COPE
Por Redacción EC

El arbitraje europeo atraviesa un momento de conmoción tras confirmarse la muerte de Rob Dieperink, árbitro neerlandés de 38 años que había sido designado inicialmente para dirigir en el Mundial 2026, pero que finalmente quedó fuera del torneo tras una denuncia de abuso sexual que posteriormente fue desestimada por la Justicia británica.

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