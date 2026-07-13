El arbitraje europeo atraviesa un momento de conmoción tras confirmarse la muerte de Rob Dieperink, árbitro neerlandés de 38 años que había sido designado inicialmente para dirigir en el Mundial 2026, pero que finalmente quedó fuera del torneo tras una denuncia de abuso sexual que posteriormente fue desestimada por la Justicia británica.

La Federación de Fútbol de Países Bajos (KNVB) confirmó el fallecimiento mediante un comunicado oficial, mientras las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias de su muerte.

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Las autoridades investigan la muerte de Rob Dieperink

De acuerdo con la información difundida, el cuerpo del árbitro fue encontrado en la vía pública, en la misma calle donde tenía fijada su residencia. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente la causa del fallecimiento y el caso permanece bajo reserva mientras avanzan las diligencias correspondientes.

La KNVB expresó su pesar por la muerte del colegiado, quien contaba con experiencia en competiciones nacionales e internacionales.

“Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento del árbitro Rob Dieperink. El arbitraje pierde a un juez muy valorado, con experiencia internacional, pero sobre todo a un excelente y comprometido compañero”.

Rob Dieperink. Foto: Imago

La denuncia que lo dejó fuera del Mundial 2026

Dieperink había sido incluido inicialmente en la lista de árbitros seleccionados por la FIFA para el Mundial 2026. Sin embargo, fue retirado de la nómina después de ser detenido temporalmente en Londres en abril, tras una denuncia por un presunto comportamiento indebido con un menor, en la previa de un partido de la Conference League entre Crystal Palace y Fiorentina.

La investigación concluyó posteriormente sin que se encontraran pruebas que respaldaran la acusación, por lo que la Justicia británica desestimó el caso.

Tras el cierre de la investigación, el árbitro habló públicamente sobre el impacto que el proceso tuvo en su vida y lamentó haber perdido la posibilidad de dirigir en la Copa del Mundo. “Me entristece mucho haber sido acusado injustamente. Cooperé plenamente con la investigación policial y fui completamente transparente”, dijo.

Pese a que la causa fue archivada, la FIFA mantuvo la decisión de excluirlo del Mundial 2026.

Rob Dieperink debutó como árbitro en la Eredivisie en 2017 y también integró el equipo arbitral de la Eurocopa 2024 como asistente de video (VAR). Tras su salida de la lista de árbitros para el Mundial, su lugar fue ocupado por el francés Willy Delajod, quien posteriormente participó en el equipo arbitral del encuentro entre Argentina y Egipto por los octavos de final del torneo.

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