Harry Kane sufrió un duro revés. El delantero inglés del Bayern Múnich fue operado con éxito durante la noche del viernes, luego de sufrir una lesión en el tobillo izquierdo en el empate 1-1 frente al Colonia por la décima jornada de la Bundesliga. El atacante tuvo que abandonar el encuentro tras lastimarse en una acción dentro del área rival, cuando apenas se disputaban 20 minutos.

El club alemán confirmó que los exámenes médicos detectaron una rotura del ligamento sindesmal del tobillo izquierdo. Tras la intervención quirúrgica, el Bayern informó que el futbolista iniciará su proceso de recuperación, aunque no podrá volver a competir durante los próximos meses.

Kane también utilizó sus redes sociales para expresar su frustración por este contratiempo, aunque dejó un mensaje de optimismo sobre su regreso. “Los altibajos de la vida. ¡Obviamente muy decepcionado por la lesión, pero como siempre es una oportunidad para demostrar resiliencia y mejora para entrar en 2027!”, escribió el atacante inglés.

El delantero, de 33 años, cerró su participación en esta etapa de la temporada con números destacados. Según los registros mencionados por el Bayern, había disputado 16 encuentros, en los que consiguió 10 goles y entregó 11 asistencias. Su ausencia obligará al técnico Vincent Kompany a buscar alternativas durante el periodo de recuperación.

Pese al tiempo que estará alejado de las canchas, Kane confía en regresar para afrontar la parte decisiva de la campaña. “¡Volveré fresco y listo para el final de la temporada!”, añadió el futbolista en su publicación. El Bayern, por su parte, no precisó una fecha exacta para su retorno.

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