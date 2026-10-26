Este lunes 26 de octubre, Harry Kane obtuvo su primer Balón de Oro, luego de una gran temporada individual con Bayern Múnich y la selección de Inglaterra. El delantero dejó atrás en la nómina a Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi, quien estuvieron cerca de quedarse con el trofeo individual a mejor jugador de la temporada en el fútbol.

Harry Kane fue el ganador de el Balón de Oro 2026. De esta manera, el inglés obtuvo su primer Balón de Oro a los 33 años

El delantero del Bayern Múnich e Inglaterra se coronó como el máximo goleador del fútbol mundial tras firmar una histórica temporada 2025/26 con 73 goles y 8 asistencias en 65 partidos oficiales.

Además de este reconocimiento individual, en la misma gala de France Football se llevó el prestigioso Balón de Oro 2026, superando en las votaciones a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, lo que pone fin a una sequía de 25 años sin que un jugador inglés ganara este galardón (desde Michael Owen en 2001).