El delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, rompió una sequía histórica al convertirse en el primer futbolista inglés en levantar el galardón en 25 años, superando en la votación a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.
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El delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, rompió una sequía histórica al convertirse en el primer futbolista inglés en levantar el galardón en 25 años, superando en la votación a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.
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