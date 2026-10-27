El delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, rompió una sequía histórica al convertirse en el primer futbolista inglés en levantar el galardón en 25 años, superando en la votación a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Tras una espectacular temporada 2025/26 en la que anotó 73 goles y conquistó el triplete nacional con su club, Kane utilizó esa icónica frase como una profunda redención contra los años de críticas y memes que se burlaban de su falta de títulos colectivos.

Muchos analistas y aficionados interpretaron sus palabras como una sutil respuesta a las ruidosas campañas mediáticas de sus rivales, demostrando que su enfoque siempre estuvo en el esfuerzo silencioso y la contundencia de sus números.

“Trabaja duro en silencio. Deja que el éxito sea tu ruido”, fue lo que publicó en la red social “X” Harry Kane, generando más de 1 millón de interacciones.