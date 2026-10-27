Por Joao Muñoz Tineo

El delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, rompió una sequía histórica al convertirse en el primer futbolista inglés en levantar el galardón en 25 años, superando en la votación a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

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