Harry Maguire, jugador del Manchester United, fue sentenciado por un tribunal griego a una pena de 15 meses de prisión suspendida tras ser declarado culpable de agresión, resistencia al arresto e intento de soborno por un incidente ocurrido en 2020 en la isla de Mykonos. A pesar de la condena, no cumplirá prisión siempre y cuando no cometa nuevos delitos, y su equipo legal ya anunció que apelará el fallo.

El tribunal de la isla de Syros, en Grecia, dictó una sentencia de 15 meses de cárcel suspendida contra Harry Maguire, defensa del Manchester United y de la selección de Inglaterra, luego de un largo proceso judicial. La condena es el resultado de un retrial (nuevo juicio) por un altercado ocurrido en agosto de 2020 durante unas vacaciones en Mykonos, donde el futbolista fue acusado de agresión leve, resistencia durante una detención y intento de soborno.

El caso se remonta a un enfrentamiento fuera de un bar en el que Maguire, su hermano y un amigo se vieron involucrados tras una discusión que terminó con la intervención policial. Inicialmente, el jugador había sido sentenciado en 2020 a 21 meses y 10 días de prisión suspendida por cargos similares, pero esa condena fue anulada al apelar, lo que llevó a la celebración de un nuevo juicio que concluyó con el veredicto actual.

A pesar de la condena, Maguire no enfrentará tiempo en prisión mientras la sentencia continúe suspendida y no reincida en delitos. Su entorno legal ha anunciado que continuará con nuevas apelaciones para intentar revertir la decisión, ya que el jugador ha negado consistentemente haber cometido actos ilícitos durante ese incidente.