Por Redacción EC

Harry Maguire, jugador del Manchester United, fue sentenciado por un tribunal griego a una pena de 15 meses de prisión suspendida tras ser declarado culpable de agresión, resistencia al arresto e intento de soborno por un incidente ocurrido en 2020 en la isla de Mykonos. A pesar de la condena, no cumplirá prisión siempre y cuando no cometa nuevos delitos, y su equipo legal ya anunció que apelará el fallo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.