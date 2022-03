Conforme a los criterios de Saber más

Este Maguire está lejos de encarnar a algún superhéroe. Todo lo contrario, este Harry parece luchar contra sus limitaciones y no hay magia que lo ayude. El actual defensor del Manchester United Harry Maguire no logra escapar de las críticas y esta vez un autogol en el partido ante Tottenham lo volvió a poner en el ojo de la tormenta.

No hay semana tranquila para Maguire. Un cruce tardío, un balón al que no llega por estar mal ubicado o un gol en contra, como ante los Spurs son suficientes para que la afición recuerde todo lo que se pagó por él y lo que no ha rendido hasta ahora.

“Pagaron demasiado dinero por él. Cuando lo vi en el Leicester era un jugador decente”, lo criticó Jaap Stam, el gigante defensor que estuvo con los ‘Reds Devils’ entre 1998 y 2001 y ganó tres Premier League. A la crítica se sumó la voz de Rio Ferdinand, quien pidió que el central no sea quien lleve el brazalete del equipo. “Creo que se lo dieron demasiado pronto. Ser capitán es una responsabilidad enorme, hay una historia que lo acompaña, un gran peso sobre sus hombros”, aseguró.

Maguire llegó al United en agosto del 2019 y asumió la capitanía en enero del 2020. El Manchester pagó 87 millones de euros por su pase al Leicester, convirtiendo al central en el defensor más caro de la historia del fútbol, superando los 85 millones de euros que pagó el Liverpool al Southampton por Van Dijk en diciembre del 2017 y los 85.5 que la Juventus transfirió al Ajax por Matthijs de Ligt.

En el comparativo entre ambos, es el neerlandés quien supera al inglés. Según el portal CIES Observatory, que analiza los rendimientos de los jugadores con los datos de OPTA, Van Dijk supera a Maguire en el índice de fútbol con 86 sobre 72, que toma en cuenta hasta seis índices de juego.

Criterios Harry Maguire Virgin Van Dijk Recuperaciones 45 70 Rigor 66 95 Distribución 67 74 Remates 32 31 Duelos ≤10 ≤10 Creación ≤10 ≤10

Incluso su compallero de zaga Raphael Varane en el United supera a Maguire con 79 sobre 72. Y si tomamos en cuenta a otros centrales de los grandes de Europa, jugadores como Marquinhos (PSG - 84/72), Militao (Real Madrid - 85/72) y hasta Eric García (Barcelona 80/72) lo superan. “Un jugador que puede lucir tan dominante, particularmente en el mundo menos exigente del fútbol internacional, se ha convertido en un lastre”, dice The Guardian sobre él.

Lo que viene

“Ralph Rangnick presentó un informe a la Directiva a principios de enero y les dijo que Maguire, Shaw y Wan-Bissaka no eran lo suficientemente buenos. De hecho, insistió en la idea de que los tres deben ser reemplazados”, informa Sky Sports. Es que el Manchester United debe entrar en un proceso de cambios, ya que incluso debe llegar un nuevo técnico.

Como se sabe, Rangnick solo firmó para dirigir hasta fin de temporada y luego pasará a ser director deportivo. Su lugar en el banco lo ocuparía el neerlandés Erik ten Hag, actual técnico del Ajax, o Mauricio Pochettino, quien dirige al PSG pero la eliminación de la Champions le costaría el puesto.

El Manchester actualmente marcha en el cuarto puesto de la Premier League, a 19 puntos del líder City, en el último lugar que da puestos de Champions. Pero tiene al Arsenal pisándole los talones y dispuesto a quitarle ese cupo.

Mientras, en la actual Champions, este martes juegan la revancha de los octavos ante el Atlético de Madrid con la ventaja del empate 1-1 en España. Tienen a Cristiano Ronaldo atrás, pero Harry Maguire tiene que mejorar mucho atrás para competir de igual a igual ante los demás poderosos de Europa.

