El centrocampista ecuatoriano del Chelsea Moisés Caicedo firmó la renovación de su contrato por otras siete temporadas, hasta 2033, anunció este viernes el club londinense en un comunicado.

Caicedo se convierte así en uno de los jugadores mejor pagados del club de Stamford Bridge, que recompensa su gran rendimiento con los Blues desde su llegada procedente del Brighton en 2023.

El internacional ecuatoriano le costó al Chelsea 115 millones de libras (156 millones de dólares), un récord entonces para el fútbol inglés, y Caicedo se ha convertido desde entonces en “una figura clave” de los Blues y “uno de los centrocampistas más destacados del mundo”, destacó la entidad.

“Estoy muy feliz de haber ampliado mi contrato con el Chelsea”, declaró Caicedo al sitio web del club.

Our midfield general. 🫡



Here's to many more years together. 💙 pic.twitter.com/n6PS2r97PE — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 17, 2026

“Creo en este equipo, en este club y sé que vamos en la dirección correcta. Apenas estamos empezando juntos. Todavía hay mucho por lograr, y tengo muchísimas ganas de seguir mejorando cada día. Quiero ganar más trofeos con el Chelsea y darlo todo por este club y por los aficionados”, añadió.

Con el Chelsea ha jugado ya 140 partidos y ha ganado el Mundial de Clubes, el pasado verano en Estados Unidos, y la Conference League (2025).

“Mi sueño es convertirme en una leyenda del Chelsea, y trabajaré todo lo duro que pueda para que eso ocurra”, insistió el futbolista formado en Independiente del Valle, de 24 años.