Por Kenyi Peña Andrade

La histórica victoria de Ecuador por 2-1 sobre Alemania en el Mundial 2026 desató una verdadera fiesta entre los miles de aficionados ecuatorianos que colmaron las tribunas del estadio de Nueva York. El triunfo no solo significó un golpe de autoridad ante una potencia mundial, sino también la clasificación de la Tri a los dieciseisavos de final del torneo.