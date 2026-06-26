La histórica victoria de Ecuador por 2-1 sobre Alemania en el Mundial 2026 desató una verdadera fiesta entre los miles de aficionados ecuatorianos que colmaron las tribunas del estadio de Nueva York. El triunfo no solo significó un golpe de autoridad ante una potencia mundial, sino también la clasificación de la Tri a los dieciseisavos de final del torneo.

Tras el pitazo final, la emoción se apoderó de los hinchas ecuatorianos, quienes celebraron con lágrimas, abrazos y cánticos una de las páginas más memorables en la historia reciente de su selección. La euforia se trasladó rápidamente desde las gradas hacia los alrededores del recinto deportivo.

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada se vivió cuando comenzó a sonar “Nuestro juramento”, la emblemática canción de Juan Jaramillo. Miles de ecuatorianos entonaron al unísono el tema, creando una atmósfera cargada de sentimiento, orgullo y amor por su país.

Las imágenes del estadio completamente entregado a la celebración no tardaron en viralizarse en redes sociales. La clasificación de Ecuador quedó marcada no solo por la épica victoria ante Alemania, sino también por la inolvidable muestra de unión y emoción de toda una nación.

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