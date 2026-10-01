Cristiano Ronaldo alcanzó los 700 goles en Kiev. (Foto: AFP)
Cristiano Ronaldo alcanzó los 700 goles en Kiev. (Foto: AFP)
/ GENYA SAVILOV
Por Redacción EC

La tensión en la selección de Portugal continúa generando repercusiones luego de la intempestiva salida de Cristiano Ronaldo de la concentración, en medio de sus diferencias con el entrenador Jorge Jesus. El episodio, ocurrido antes del decisivo partido ante Dinamarca por la UEFA Nations League, provocó diversas reacciones en el mundo del fútbol.

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