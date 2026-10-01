La tensión en la selección de Portugal continúa generando repercusiones luego de la intempestiva salida de Cristiano Ronaldo de la concentración, en medio de sus diferencias con el entrenador Jorge Jesus. El episodio, ocurrido antes del decisivo partido ante Dinamarca por la UEFA Nations League, provocó diversas reacciones en el mundo del fútbol.

Una de las voces que se pronunció sobre la situación fue la de Zlatan Ibrahimović, quien volvió a referirse a la actualidad del delantero portugués. Fiel a su estilo directo, el exatacante sueco cuestionó la manera en que Cristiano afronta esta etapa de su carrera y dejó una serie de frases contundentes.

El mensaje de Zlatan a Cristiano Ronaldo

Ibrahimović puso el foco en la necesidad de que Cristiano Ronaldo asuma que atraviesa una etapa diferente de su trayectoria profesional. El sueco consideró que el atacante portugués debe aceptar el paso del tiempo y adaptar sus decisiones a su presente.

“Necesita entender que ya no es joven”, afirmó Zlatan al referirse a la situación del capitán de Portugal.

La declaración llegó después de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración del combinado luso tras el enfrentamiento con Jorge Jesus, en un episodio que incrementó la tensión interna antes del compromiso frente a Dinamarca.

Cristiano Ronaldo se pronunció tras abandonar la concentración de Portugal. (Foto: Getty Images)

Ibrahimović también recurrió a una de sus habituales comparaciones para referirse al momento que atraviesa Cristiano Ronaldo. El exdelantero sostuvo que incluso las grandes figuras deben reconocer cuándo llega el momento de cambiar su manera de afrontar determinadas situaciones.

“Hasta los leones saben cuando termina la caza”, sentenció el sueco.

Luego, Zlatan fue todavía más directo al referirse al legado construido por Cristiano durante su carrera: “Cristiano no necesita arruinar el legado con su ego”.

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💥 Las palabras de Ibrahimovic tras el 'terremoto Cristiano' pic.twitter.com/6VZW9mfVS8 — Diario AS (@diarioas) October 1, 2026

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