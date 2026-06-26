Ousmane Dembélé, de Francia, celebra tras marcar su segundo gol durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Francia, en Boston, EE. UU., el 26 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/GREG M. COOPER
Ousmane Dembélé, de Francia, celebra tras marcar su segundo gol durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Francia, en Boston, EE. UU., el 26 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/GREG M. COOPER
Por Redacción EC

Ousmane Dembélé vivió una noche inolvidable en la Copa Mundial FIFA 2026. El delantero de Francia anotó tres goles en apenas 32 minutos durante el partido frente a Noruega y se convirtió en el autor del segundo hat-trick más tempranero en toda la historia de los Mundiales. El atacante francés fue la gran figura de los ‘Bleus’, liderando la victoria parcial por 3-1 con una exhibición de velocidad, definición y contundencia en el área rival.

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