Ousmane Dembélé vivió una noche inolvidable en la Copa Mundial FIFA 2026. El delantero de Francia anotó tres goles en apenas 32 minutos durante el partido frente a Noruega y se convirtió en el autor del segundo hat-trick más tempranero en toda la historia de los Mundiales. El atacante francés fue la gran figura de los ‘Bleus’, liderando la victoria parcial por 3-1 con una exhibición de velocidad, definición y contundencia en el área rival.

El extremo abrió el marcador tras una rápida combinación con Kylian Mbappé, ampliando la ventaja poco después con un potente remate desde fuera del área.

El delantero francés Ousmane Dembélé, número 07, celebra con sus compañeros el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo I de la Copa Mundial de 2026 entre Noruega y Francia en el Boston Stadium de Foxborough el 26 de junio de 2026. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Cuando el partido aún no llegaba a la media hora de juego, Dembélé volvió a aparecer en ataque y firmó su tercer tanto de la noche, completando un espectacular triplete que desató la celebración de los aficionados franceses.

Con su actuación, el delantero alcanzó una marca histórica en las Copas del Mundo.

El récord histórico que logró Dembélé en el Mundial 2026

De acuerdo con datos del estadístico español MisterChip, el triplete de Dembélé a los 32 minutos es el segundo más rápido registrado en la historia de los Mundiales.

La lista de los hat-tricks más tempraneros de la Copa del Mundo quedó de la siguiente manera:

Erich Probst (Austria vs. Checoslovaquia, 1954) – 24 minutos.

Ousmane Dembélé (Francia vs. Noruega, 2026) – 32 minutos.

Gary Lineker (Inglaterra vs. Polonia, 1986) – 35 minutos.

Gerd Müller (Alemania Federal vs. Bulgaria, 1970) – 38 minutos.

Gustav Wetterström (Suecia vs. Cuba, 1938) – 44 minutos.

NOR 🇳🇴 1-3 🇫🇷 FRA (32') - Hat-trick de Ousmane Dembélé. Es el SEGUNDO hat-trick más tempranero en TODA la historia de la Copa del Mundo, solo por detrás de Erich Probst (Austria, 1954 vs Checoslovaquia):



🇦🇹 24' - Probst (1954 vs Checoslovaquia)

🇫🇷 32' - OUSMANE DEMBÉLÉ (2026 vs… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 26, 2026

Dembélé entra en la historia de Francia y de los Mundiales

El triplete del atacante no solo encaminó la victoria de Francia ante Noruega, sino que también le permitió inscribir su nombre entre las grandes actuaciones individuales de la Copa del Mundo.

A sus 32 minutos de inspiración, Dembélé quedó a solo ocho minutos del récord absoluto que mantiene el austríaco Erich Probst desde el Mundial de 1954 y firmó una de las exhibiciones más impactantes del torneo.

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